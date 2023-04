Zola nella Hall of fame del Calcio Italiano: “In azzurro potevo fare di più, Napoli si merita lo scudetto” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo Baggio, Del Piero e Totti, arriva Gianfranco Zola a completare il poker di fantasisti della ‘Hall of fame del Calcio Italiano’ facendo il suo ingresso in compagnia di un altro numero uno tra i numeri 10 come Zinedine Zidane. “Una compagnia non male, sono sorpreso e compiaciuto per questo riconoscimento”, afferma l’ex azzurro in dichiarazioni riportate dalla Figc, affermando tra l’altro che in una carriera piena e vincente qualche rammarico è legato proprio alla nazionale. “Penso di non essere riuscito a dare tutto me stesso. Avrei potuto dare molto di più. In alcuni frangenti non sono riuscito ad essere abbastanza freddo, un mio limite. Al Calcio Italiano mancano giocatori fantasiosi. Giocando in strada ti abitui a uscire dagli schemi, sei più ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo Baggio, Del Piero e Totti, arriva Gianfrancoa completare il poker di fantasisti della ‘ofdel’ facendo il suo ingresso in compagnia di un altro numero uno tra i numeri 10 come Zinedine Zidane. “Una compagnia non male, sono sorpreso e compiaciuto per questo riconoscimento”, afferma l’exin dichiarazioni riportate dalla Figc, affermando tra l’altro che in una carriera piena e vincente qualche rammarico è legato proprio alla nazionale. “Penso di non essere riuscito a dare tutto me stesso. Avrei potuto dare molto di più. In alcuni frangenti non sono riuscito ad essere abbastanza freddo, un mio limite. Almancano giocatori fantasiosi. Giocando in strada ti abitui a uscire dagli schemi, sei più ...

