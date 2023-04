Ziliani lascia Twitter: «Per gli oltraggi e le minacce alla mia famiglia mi è impossibile continuare» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Paolo Ziliani lascia Twitter. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano lo ha annunciato sul suo account, motivando il suo allontanamento dai social con gli oltraggi e le minacce che hanno colpito la sua famiglia. Ziliani si batte da mesi in merito alle questioni giudiziarie che coinvolgono la Juventus. La sua è stata spesso una battaglia solitaria, della quale, oggi, ovviamente, paga le conseguenze in termini di offese e minacce. Del resto, sotto ad ogni post pubblicato da Ziliani fioccano insulti di ogni tipo, comprese minacce di morte, velate o dirette. Ziliani scrive che forse tornerà a scriverne quando i processi alla Juve saranno conclusi, ma solo su un canale per abbonati, non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Paolo. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano lo ha annunciato sul suo account, motivando il suo allontanamento dai social con glie leche hanno colpito la suasi batte da mesi in merito alle questioni giudiziarie che coinvolgono la Juventus. La sua è stata spesso una battaglia solitaria, della quale, oggi, ovviamente, paga le conseguenze in termini di offese e. Del resto, sotto ad ogni post pubblicato dafioccano insulti di ogni tipo, compresedi morte, velate o dirette.scrive che forse tornerà a scriverne quando i processiJuve saranno conclusi, ma solo su un canale per abbonati, non ...

