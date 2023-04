Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - medicotv2000 : RT @TV2000it: #Ucraina, #Zelensky in #Polonia. #Biden chiama #Macron #5aprile #TG2000 #TV2000 #Cina #Bakhmut - siamonoitv2000 : RT @TV2000it: #Ucraina, #Zelensky in #Polonia. #Biden chiama #Macron #5aprile #TG2000 #TV2000 #Cina #Bakhmut -

Volodymyr, in visita a Varsavia, ha parlato dell'evoluzione dei combattimenti nella città di. La situazione in cui si trovano le truppe ucraine è "molto difficile".ha fatto riferimento ai "continui attacchi di artiglieria pesante" e alla "carenza di munizioni". "Posso ..., città chiave per organizzare l'offensiva in tutte le direzioni, è ormai sotto controllo ...ora è in visita ufficiale in Polonia dove incontrerà il suo omologo polacco, Andrzej Duda, ......giunge oggi al 406esimo giorno in un clima geopolitico in fermento per la visita diin ... Ma è sempre a, la città - fortezza ucraina, a rimare ' l'epicentro delle ostilità '. Secondo ...

Zelensky su Bakhmut: “La situazione è difficile, ma il nemico non controlla la città” Globalist.it

Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena sono stati accolti con onori ... l'ex attore 45enne ha ribadito che la situazione vede sempre Bakhmut "come l'area più difficile del fronte" e dove avvengono, ora ...Esteso il mandato della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta dell'Onu sui crimini russi contro i diritti umani in Ucraina.