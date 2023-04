Zelensky in Polonia, Duda: inviati 8 Mig - 29 a Kiev, ne manderemo altri 6 | Mosca: "Con gli Usa fase di guerra calda" (Di mercoledì 5 aprile 2023) 05 apr 14:28 Duda: "Già inviati a Kiev 8 Mig - 29, ne manderemo altri 6" La Polonia ha già trasferito un totale di otto caccia Mig - 29 a Kiev e si prepara a trasferirne altri sei. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 aprile 2023) 05 apr 14:28: "Già8 Mig - 29, ne6" Laha già trasferito un totale di otto caccia Mig - 29 ae si prepara a trasferirnesei. Lo ha detto il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geopoliticainfo : ????????#Zelensky è arrivato in #Polonia: lo rende noto la presidenza polacca. Si tratta della prima visita ufficiale d… - livia64livia : RT @VadymVietrov: In Polonia, Volodymyr Zelensky è stato insignito dell'Ordine dell'Aquila Bianca per la lotta e la tenacia nella protezion… - CGlonfoni : RT @Gianl1974: ???????? Visita ufficiale del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Varsavia Questo è il suo terzo viaggio all'estero d… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????????#Zelensky è arrivato in #Polonia: lo rende noto la presidenza polacca. Si tratta della prima visita ufficiale del… - ottobrerosa : RT @Tg3web: Giornata di grandi movimenti sulla scena della diplomazia. Mentre Zelensky è in Polonia, il presidente bielorusso Lukashenko si… -