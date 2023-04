Zelensky accolto da Duda in Polonia: «In arrivo altri sei caccia». La Nato stanzia nuovi aiuti e prepara l’adesione di Kiev – Il video (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un piano di aiuti militari pluriennale a Kiev. È questa la prossima mossa della Nato per sostenere l’Ucraina, decisa durante il Consiglio atlantico di oggi, mercoledì 5 aprile. L’obiettivo, stando alle parole del Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è quello di «rafforzare le forze armate ucraine, la loro interoperabilità» e rendere più solido «il cammino verso gli standard Nato, poiché il futuro dell’Ucraina è all’interno della famiglia euroatlantica», ha detto Stoltenberg a margine della ministeriale, precisando che al momento gli Alleati stanno soddisfacendo le «esigenze immediate». Ma ora quello che serve è «rafforzare le istituzioni, gli standard e la dottrina» per sostenere il percorso di Kiev verso la Nato. L’Ucraina, dunque, si aggiungerà ai 31 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un piano dimilitari pluriennale a. È questa la prossima mossa dellaper sostenere l’Ucraina, decisa durante il Consiglio atlantico di oggi, mercoledì 5 aprile. L’obiettivo, stando alle parole del Segretario generale della, Jens Stoltenberg, è quello di «rafforzare le forze armate ucraine, la loro interoperabilità» e rendere più solido «il cammino verso gli standard, poiché il futuro dell’Ucraina è all’interno della famiglia euroatlantica», ha detto Stoltenberg a margine della ministeriale, precisando che al momento gli Alleati stanno soddisfacendo le «esigenze immediate». Ma ora quello che serve è «rafforzare le istituzioni, gli standard e la dottrina» per sostenere il percorso diverso la. L’Ucraina, dunque, si aggiungerà ai 31 ...

