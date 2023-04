(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Ladi oggi è unaimportante e, da un punto di vista simbolico, segna un passaggio fondamentale". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, ...

"Ladi oggi è unaimportante e, da un punto di vista simbolico, segna un passaggio fondamentale". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo, inaugurando il polo formativo della ...... alla presenza del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo, del ministro dell'... 'L'importanza di questala conosciamo tutti - ha detto arrivando all'Aquila - . Siamo al ...Domani alle ore 13 in piazza san Basilio a L'Aquila sarà la volta die Bernini, che ... Nel corso dellein programma incontri con i responsabili di associazioni operanti nel settore ...

Zangrillo, giornata storica per Sna, L’Aquila e Univaq La Sicilia

05 APR - "La giornata di oggi è una giornata importante e, da un punto di vista simbolico, segna un passaggio fondamentale". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ...Giornata di eventi e ministri all’Aquila oggi con il centro ... amministrazione Arrivati in città il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Anna Maria Bernini ministro ...