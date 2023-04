(Di mercoledì 5 aprile 2023) Y/torna a collaborare con. L'idea di creare un'illusione è alla base dell'intera collezione primavera/estate 2023 di Y/di cui questa capsule fa parte e, quindi, il connubio conche da sempre gioca con sofisticate illusioni ottiche, tra tutte il trompe-l'œil, non poteva essere partner migliore. Dopo l'incredibile successo del primo lancio i duetornati a lavorare insieme per esplorare ancora una volta questi effetti ottici e creare, appunto, ulteriori illusioni. In fondo lo stile di Glenn Martens è proprio basato sulla distorsione delle silhouette e sulla rielaborazione di capi essenziali. Il designer belga parte proprio da questi ultimi per creare qualcosa che risulta sempre differente, non solo dal pezzo scelto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... winter_design : @natabalzana In realtà già Altiero Spinelli sognava un Europa in cui un elite 'colta e qualificata' si sarebbe potu… -

... coordinatrice della comunicazione all'utenza di Autolinee Toscane emanager della app, si ... Per Autolinee Toscane presenti il Presidente Gianni Bechelli, l'amministratore delegato- Luc ......la vestaglia rossa che compare nel famoso dipinto di John Singer Sargent È il dottor Samuel -... Manhattandi Stefano Massini Di solito non consigliamo opere teatrali in questa nostra ...On 30 and 31 March all partners of theMonnet'Educate on European topics at IB schools' met in Brussels for their first annual event. This field trip was dedicated to several activities and meetings with the main institutions ...

Y/Project e Jean Paul Gaultier sono tornati! GQ Italia

Y/Project torna a collaborare con Jean Paul Gaultier. L'idea di creare un'illusione è alla base dell'intera collezione primavera/estate 2023 di Y/Project di cui questa capsule fa parte e, quindi, il ...Enel North America, headquartered in Massachusetts, is constructing a solar farm and battery storage facility that could open during the second quarter of 2023, according to Dallas-based field ...