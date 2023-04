WWE Wrestlemania 39 – Review (Di mercoledì 5 aprile 2023) Wrestlemania è finalmente arrivata e come ogni anno tutti noi fan smaliziati e smart ritorniamo un po’ mark. Per certi, molti versi, l’attesa di Wrestlemania è un po’ essa stessa un evento in se, come avviene con le festività natalizie: a partire dalla Rumble, ogni puntata di RAW e SD diventa un piccolo tassello di un puzzle più ampio, che va a comporsi pian pianino trovando la sua complessiva realizzazione in questo format di due sere, decisamente più digeribile delle 6 ore a cui eravamo arrivati più nolenti che volenti. Questa “night 1” ci avrà dato soddisfazione? Brace yourselves guys, let’s begin! i i NIGHT 1 i ONE ON ONE MATCH Austin Theory (c) vs John Cena for the WWE United States Championship (11:16) Così come nel suo primo match a WM XX, John Cena prende parte all’opener dello show più importante dell’anno, appena 19 anni dopo: ed i ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 aprile 2023)è finalmente arrivata e come ogni anno tutti noi fan smaliziati e smart ritorniamo un po’ mark. Per certi, molti versi, l’attesa diè un po’ essa stessa un evento in se, come avviene con le festività natalizie: a partire dalla Rumble, ogni puntata di RAW e SD diventa un piccolo tassello di un puzzle più ampio, che va a comporsi pian pianino trovando la sua complessiva realizzazione in questo format di due sere, decisamente più digeribile delle 6 ore a cui eravamo arrivati più nolenti che volenti. Questa “night 1” ci avrà dato soddisfazione? Brace yourselves guys, let’s begin! i i NIGHT 1 i ONE ON ONE MATCH Austin Theory (c) vs John Cena for the WWE United States Championship (11:16) Così come nel suo primo match a WM XX, John Cena prende parte all’opener dello show più importante dell’anno, appena 19 anni dopo: ed i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WWE : Otìsè ?? #WrestleMania #WWERaw - SKWrestling_ : Cole name-dropping El Generico! ?? #WWE #WrestleMania - LotFrancesco7 : Bullshit ???? Che pagliacciata Come rovinare tutto con il romancentrismo di vince #WWE #WrestleMania - il__chimico : @ErCardinale @PatBateman224 È come Sting vs triple h o aj styles vs chris jericho, tutto per asserire la dominanza… - Zona_Wrestling : WWE: Alcune superstar minacciano il licenziamento dopo il ritorno di Vince McMahon -