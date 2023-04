WWE: Title Match settimana prossima a NXT! Ecco la card (Di mercoledì 5 aprile 2023) Durante l’ultima puntata di NXT, svoltasi stanotte, la WWE ha annunciato due incontri per il prossimo episodio del roster giallonero, di cui uno titolato! E’ stata inoltre annunciata la presenza di Cora Jade, dopo il ritorno di ieri notte, e la presentazione di un trofeo per Duke Hudson, dopo la vittoria della Chase U contro lo Schism nel pre-show di Stand & Deliver. ReMatch di Stand & Deliver e Dragunov in azione: card decisamente interessante Avremo, dunque, un reMatch direttamente da NXT Stand & Deliver con in palio gli NXT Women’s Tag Team Championship: Alba Fyre & Isla Dawn metteranno in palio le cinture contro Kiana James & Fallon Henley. Inoltre, dopo un confronto backstage, è stato annunciato che Von Wagner sfiderà Ilja Dragunov per difendere lo status del proprio manager Mr. Stone, che in caso ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 aprile 2023) Durante l’ultima puntata di NXT, svoltasi stanotte, la WWE ha annunciato due incontri per il prossimo episodio del roster giallonero, di cui uno titolato! E’ stata inoltre annunciata la presenza di Cora Jade, dopo il ritorno di ieri notte, e la presentazione di un trofeo per Duke Hudson, dopo la vittoria della Chase U contro lo Schism nel pre-show di Stand & Deliver. Redi Stand & Deliver e Dragunov in azione:decisamente interessante Avremo, dunque, un redirettamente da NXT Stand & Deliver con in palio gli NXT Women’s Tag Team Championship: Alba Fyre & Isla Dawn metteranno in palio le cinture contro Kiana James & Fallon Henley. Inoltre, dopo un confronto backstage, è stato annunciato che Von Wagner sfiderà Ilja Dragunov per difendere lo status del proprio manager Mr. Stone, che in caso ...

