WWE | Diversi fan chiedono il licenziamento di Vince McMahon dopo le indiscrezioni sul suo ritorno a capo del booking

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il weekend di WrestleMania 39 si è appena concluso. Sono stati giorni molto intensi, non solo per quanto riguarda l’azione sul ring. Endeavor Group ha acquistato la Compagnia con la WWE e la UFC che si uniranno in una unica società.continuerà ad avere un ruolo dirigenziale, ma non solo; sembra, infatti, che il Chairman sia tornato a dirigere gli show WWE ed in particolare durante l’episodio di Raw di ieri notte avrebbe impartito ordini dalla gorilla position e apportato varie modifiche alla scaletta a ridosso dello show. I fan protestano La notizia checontinuerà a ricoprire un ruolo dirigenzialel’acquisizione da parte di Endeavor Group, nonché lecirca il fatto che sia tornato a dirigere anche il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Diversi fan chiedono il licenziamento di Vince McMahon dopo le indiscrezioni sul suo ritorno a capo del bookin… - gioda89 : RT @donnetralecorde: Vince McMahon torna a controllare gli show della WWE andando a modificare all'ultimo i piani per la divisione femminil… - donnetralecorde : Vince McMahon torna a controllare gli show della WWE andando a modificare all'ultimo i piani per la divisione femmi… - D_Minuti : @figu97 Ma neanche lontanamente, la AEW e la WWE stanno proprio su pianeti diversi a livello aziendale. Non c'era n… - TSOWrestling : Diversi omaggi al Los Angeles Lakers da parte di Carmelo Hayes! #TSOW // #TSOS // #WWE // #WWENXT //… -

video e diverse angolazioni di ripresa non riescono a chiarire se il primo a colpire l'... manco fosse la... CEO di Endeavor , mentre Vince McMahon resterà in carica come executive chairman delladopo il ritiro dalle scene per via discandali . Il CEO della compagnia di Stamford rimarrà Nick ...Che lafosse in vendita era già noto damesi, da quando cioè Vince McMahon aveva fatto ritorno alla guida dell'azienda a gennaio dopo essersi ritirato dalle scene lo scorso luglio in ...

