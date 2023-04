WWE | Cori “Fire Vince” ad NXT | ora i fan minacciano di sabotare SmackDown

(Di mercoledì 5 aprile 2023)McMahon è tornato davanti alle telecamere in occasione del recente affare con Endeavor che ha sancito il passaggio della WWE nelle mani della stessa compagnia che già possiede l’UFC. Un passaggio di consegne che ha portato l’ex patron della WWE alla ribalta, tanto che durante l’ultimo episodio di Raw si è rivista la sua mano sul copione dell’episodio, che pare essere stato stravolto. Sembra che durante l’ultimo episodio di NXT ci siano stati deicontroMcMahon. Sui social media sono emerse testimonianze di fan che hanno intonato” durante l’edizione di ieri sera di WWE NXT TV. “” è stato anche un argomento di tendenza questa settimana sui social media, dopo che sono emerse voci secondo cui McMahon ...

Sebbene i fan del WWE Universe non vogliano più McMahon all'interno dell'organigramma aziendale, come sentito dai cori di NXT, la Endeavor sembra non voler ancora rimuovere il Chairman dai sui ruoli.Negli ultimi giorni si è tornato prepotentemente a parlare di Vince McMahon, sin da quando si era iniziato a vociferare della possibile vendita della WWE nei confronti di una terza parte, rivelatasi ...