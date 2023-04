(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sabato scorso a Stand & Deliver è stata incoronata una nuovafemminile, al termine di un duro ladder match a trionfare è statagrazie all’aiuto del suo amato Dexter Lumis. Perè arrivato un successo quasi inaspettato, dopo esser stata “ripescata” nel match e soprattutto dopo aver fallito in passato diverse occasioni, ma non immeritato dopo il duro lavoro fatto in questi anni. Per l’australiana adesso arriva il difficile, lafemminile di NXT è in grande ascesa e sono tante le ragazze pronte a prenderle il titolo. Triple threat all’orizzonte? La prima a farsi avanti per sfidare laè stata Zoey Stark, anche lei presente nel ladder match di sabato. Stark ha interrotto il promo diche voleva dare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Cora Jade è tornata! Attacco alla campionessa Indi Hartwell e messaggio lanciato al resto della divisione… - EXGymOtakuTop : RT @GuillMatths: @Braven_Kerbs @WWE @CoraJadeWWE @indi_hartwell @tiffstrattonwwe Roxanne stole Cora’s gimmick - Pac0mota : @WWE @CoraJadeWWE @indi_hartwell @tiffstrattonwwe Indi Hartwell ?? Cora Jade ?? Roxanne Perez ?? Tiffany Stratton - GuillMatths : @Braven_Kerbs @WWE @CoraJadeWWE @indi_hartwell @tiffstrattonwwe Roxanne stole Cora’s gimmick -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Commander AzeezJade ...L'evento principale è rappresentato dalle Superstar che debuttano per la prima volta nel roster di2K, come: Cody Rhodes, Bron Breakker, Alba Fyre,Jade e il fenomeno musicale mondiale Bad ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Commander AzeezJade ...

Infortunio per Cora Jade: le ultime sullo status della star di WWE NXT World Wrestling

During the April 4 episode, WWE announced that Isla Dawn and Alba Fyre would defend the WWE Women's Tag Team Championship against Kiana James and Fallon Henley the following week. Dawn and Fyre beat ...WWE NXT Results Here are the takeaways from this week’s show ... Post-match, Tiffany Stratton came out for a staredown with Indi, allowing Cora Jade to run out and lay out Indi. Dragon Lee vs. Nathan ...