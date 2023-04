WWE: Becky Lynch condivide un ricordo con l’amico Sami Zayn dopo WM39 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Becky Lynch ha fatto squadra con Lita e Trish Stratus per affrontare le Damage CTRL a WrestleMania 39 Night One. Le Hall of Famers e la Lynch hanno ottenuto una grande vittoria per portare avanti la loro faida. Nel frattempo, la prima serata dello Show of Shows ha visto come protagonisti Sami Zayn e Kevin Owens. Il duo ha sfidato gli Usos per gli Undisputed WWE Tag Team Championship vincendoli e iniziando così il loro primo regno titolato insieme nel main roster. l’amico La Lynch e Zayn sono noti per essere buoni amici dietro le quinte. Fecero squadra durante il Mixed Match Challenge del 2018, ma non riuscirono a sconfiggere Braun Strowman e Alexa Bliss venendo così eliminati dal torneo. Becky ha condiviso una foto Then vs. ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha fatto squadra con Lita e Trish Stratus per affrontare le Damage CTRL a WrestleMania 39 Night One. Le Hall of Famers e lahanno ottenuto una grande vittoria per portare avanti la loro faida. Nel frattempo, la prima serata dello Show of Shows ha visto come protagonistie Kevin Owens. Il duo ha sfidato gli Usos per gli Undisputed WWE Tag Team Championship vincendoli e iniziando così il loro primo regno titolato insieme nel main roster.Lasono noti per essere buoni amici dietro le quinte. Fecero squadra durante il Mixed Match Challenge del 2018, ma non riuscirono a sconfiggere Braun Strowman e Alexa Bliss venendo così eliminati dal torneo.ha condiviso una foto Then vs. ...

