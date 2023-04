WTA Charleston 2023, risultati 4 aprile: Azarenka, Jabeur e Kalinskaya sono già agli ottavi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Termina il primo turno e scatta il secondo al WTA 500 di Charleston: sono già agli ottavi la bielorussa Victoria Azarenka, che rimonta la statunitense Sloane Stephens per 3-6 6-3 6-2, la tunisina Ons Jabeur, che regola l’ucraina Lesia Tsurenko con un duplice 6-3, e la russa Anna Kalinskaya, che piega in tre set la francese Alizé Cornet col punteggio di 7-6 4-6 6-2. Tornando al primo turno, invece, si completa il match sospeso ieri con il successo della statunitense Sofia Kenin sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-1 6-7 6-1, mentre scendono finalmente in campo, dopo il rinvio di 24 ore, la statunitense Caroline Dolehide e la tedesca Sabine Lisicki, con la nordamericana che vince con un doppio 6-4. Ben tre i derby statunitensi disputati in giornata: servono tre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Termina il primo turno e scatta il secondo al WTA 500 digiàla bielorussa Victoria, che rimonta la statunitense Sloane Stephens per 3-6 6-3 6-2, la tunisina Ons, che regola l’ucraina Lesia Tsurenko con un duplice 6-3, e la russa Anna, che piega in tre set la francese Alizé Cornet col punteggio di 7-6 4-6 6-2. Tornando al primo turno, invece, si completa il match sospeso ieri con il successo della statunitense Sofia Kenin sulla bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 6-1 6-7 6-1, mentre scendono finalmente in campo, dopo il rinvio di 24 ore, la statunitense Caroline Dolehide e la tedesca Sabine Lisicki, con la nordamericana che vince con un doppio 6-4. Ben tre i derby statunitensi disputati in giornata: servono tre ...

