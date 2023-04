Wta Bogotà 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 5 aprile (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Bogotà 2023 per la giornata di mercoledì 5 aprile. Iniziano gli incontri di secondo turno sui campi in terra rossa della capitale colombiana, con tre teste di serie impegnate sulla ‘Cancha Central: aprirà la giornata Tatjana Maria contro la brasiliana Alves. Poi toccherà al match più intrigante di giornata, quello tra la russa Rakhimova ed Eugenie Bouchard, che sta tentando l’ennesimo rientro da un problema fisico. Infine, Laura Pigossi affronterà la serba Stevanovic. Di seguito il programma completo. CANCHA CENTRAL Ore 17:00 – Alves vs (2) Maria a seguire – (4) Rakhimova vs Bouchard a seguire – (6) Pigossi vs Stevanovic CANCHA 2 Ore 18:00 – Zhao vs Jones SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il, glie l’didel torneo Wta diper la giornata di. Iniziano gli incontri di secondo turno sui campi in terra rossa della capitale colombiana, con tre teste di serie impegnate sulla ‘Cancha Central: aprirà la giornata Tatjana Maria contro la brasiliana Alves. Poi toccherà al match più intrigante di giornata, quello tra la russa Rakhimova ed Eugenie Bouchard, che sta tentando l’ennesimo rientro da un problema fisico. Infine, Laura Pigossi affronterà la serba Stevanovic. Di seguito ilcompleto. CANCHA CENTRAL Ore 17:00 – Alves vs (2) Maria a seguire – (4) Rakhimova vs Bouchard a seguire – (6) Pigossi vs Stevanovic CANCHA 2 Ore 18:00 – Zhao vs Jones SportFace.

WTA 250 Bogotà: festeggia Nuria Brancaccio, fuori Sara Errani

Nuria Brancaccio conquista la sua prima vittoria sul circuito maggiore. Lo fa contro l'ellenica Despina Papamichail (n. 152 del ranking) alla Copa Colsanitas, WTA 250 in svolgimento a Bogotà (Colombia). La 22enne ha sconfitto l'avversaria con un doppio 6-2. Questo successo le assicura anche l'ingresso nella top 200 WTA per la prima volta in carriera.

Wta Bogotà 2023, primo successo per Nuria Brancaccio. Out Sara Errani

Festeggia il primo successo a livello di main draw WTA Nuria Brancaccio, che a Bogotà sconfigge con un duplice 6-2 la greca Despina Papamichail. Un match dominato dall'azzurra, arrivata nel tabellone principale attraverso le qualificazioni.

WTA Bogotà: colpo di Francesca Jones, torna al successo Eugenie Bouchard

Prima giornata del Copa Colsanitas presented by Zurich a Bogotà. Francesca Jones si è presa la soddisfazione di battere la numero 80 del mondo al primo tabellone WTA.