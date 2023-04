World Car of the Year 2023 - Incetta di premi per la Hyundai | elettriche in spolvero

(Di mercoledì 5 aprile 2023) A New York sono state annunciate a New York le vincitrici delCar of the: quest'edizione in particolarea la, che con la Ioniq 6 ha fattodi titoli, bissando il successo della Ioniq 5 nel 2022. La berlina-coupé coreana ha infatti conquistato ilo principale comeCar of the, ma anche quelli diElectric Car eCar Design, portando anche il responsabile del Global Design Center della Casa, SanYup Lee, a conquistare il riconoscimento diCar Person. Lucid e Citroën per gli altri. Il successo del gruppoè stato ulteriormente ...

GiaPettinelli : Hyundai Ioniq 6 è stata proclamata World Car of the Year - ddpdj : La Hyundai Ioniq 6 è World Car of the Year 2023

Avenger in precedenza era stata già premiata come Europeanof the Year 2023 - la prima volta che il marchio ha ricevuto il premio nella sua storia - e B est Family SUV nei premi Women's...... tra cui Europeanof the Year 2023 - la prima volta che il marchio ha ricevuto il premio nella sua storia - e Best Family SUV nei premi Women'sof the Year 2023.

Nel corso dell'evento tradizionalmente organizzato al New York International Auto Show (Nyias) Hyundai Ioniq 6 è stata premiata come World Car of the Year conquistando anche i titoli di World Electric ...La berlina elettrica succede alla "sorella" Ioniq 5 facendo incetta di premi alla vigilia del Salone di New York Come da tradizione, il Salone di New York si apre con la proclamazione delle vincitrici ...