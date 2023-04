WhatsApp Beta si aggiorna e introduce un sistema di protezione delle chat (Di mercoledì 5 aprile 2023) WhatsApp Beta non smette di accogliere novità: la versione 2.23.8.5 porta in dote una funzione in grado di proteggere i contenuti delle chat. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023)non smette di accogliere novità: la versione 2.23.8.5 porta in dote una funzione in grado di proteggere i contenuti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : La nuova interfaccia di WhatsApp per Android è disponibile in beta! - TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna e introduce una nuova barra di navigazione - TuttoTechNet : WhatsApp per iOS consentirà di conservare i messaggi effimeri nelle chat - techworldaleant : #WhatsApp beta per Android 2.23.8.3 In fase di rilascio, per alcuni beta tester, una funzione per evitare che i me… - TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna e ci svela un’altra novità per i messaggi effimeri -