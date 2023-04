WHATSAPP : ATTENTI ALLA TRUFFA CHE TI RUBA L’ACCOUNT (Di mercoledì 5 aprile 2023) Attenzione ALLA TRUFFA che ti RUBA L’ACCOUNT di WHATSAPP. I criminali informatici prendono di mira gli utenti di WHATSAPP fingendosi amici e chiedendo loro un codice di sicurezza per RUBAre L’ACCOUNT. Action Fraud ha ricevuto in questi giorni decine di segnalazioni relative a questa TRUFFA. La TRUFFA inizia quando un criminale ottiene l’accesso a un altro account WHATSAPP che ti ha elencato come contatto. Il criminale, fingendosi tuo amico o qualcuno che è un membro di un gruppo WHATSAPP in cui ti trovi, ti invierà quindi messaggi apparentemente normali per provare ad avviare una conversazione con te. Tuttavia, più o meno nello stesso periodo riceverai un messaggio di testo SMS da ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 5 aprile 2023) Attenzioneche tidi. I criminali informatici prendono di mira gli utenti difingendosi amici e chiedendo loro un codice di sicurezza perre. Action Fraud ha ricevuto in questi giorni decine di segnalazioni relative a questa. Lainizia quando un criminale ottiene l’accesso a un altro accountche ti ha elencato come contatto. Il criminale, fingendosi tuo amico o qualcuno che è un membro di un gruppoin cui ti trovi, ti invierà quindi messaggi apparentemente normali per provare ad avviare una conversazione con te. Tuttavia, più o meno nello stesso periodo riceverai un messaggio di testo SMS da ...

