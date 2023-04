Walter Zenga ha una malattia? Cosa c’è da sapere sulla notizia che gira sul web (Di mercoledì 5 aprile 2023) Walter Zenga è uno dei portieri che ha contribuito a portare al trionfo l’Inter negli anni Ottanta. Dopo il ritiro dal calcio ha cambiato vita e sembra circoli sul web la notizia che sia malato. Scopriamo di seguito tutto sulla malattia dell’ex calciatore italiano. Leggi anche: Michela Motoc: chi è la nuova compagna di Walter... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 aprile 2023)è uno dei portieri che ha contribuito a portare al trionfo l’Inter negli anni Ottanta. Dopo il ritiro dal calcio ha cambiato vita e sembra circoli sul web lache sia malato. Scopriamo di seguito tuttodell’ex calciatore italiano. Leggi anche: Michela Motoc: chi è la nuova compagna di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlCuoioedi : La Sambenedettese ha compiuto 100 anni. Da qui sono passati anche Walter Zenga, Franco Causio, Stefano Tacconi, Ned… - stemauri75 : E se Walter Zenga, al posto di Inzaghi avesse fatto meglio? - dursopanicucci : RT @yosoyelfanal: Soleil Sorge,Walter Zenga,Pierpaolo Pretelli,Michele Cucuzza,Jenny De Nucci e Valeria Marini sono i primi 12 allievi vip… - 13_FCIM : RT @OptaPaolo: 450 - Presenza numero 450 per Samir Handanovic con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni, solo un altro portiere ha… - Stefano0912 : RT @GianmarcoDaria: ??Presenza numero 450 per Samir Handanovic con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni, solo un altro portiere ha… -