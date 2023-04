Voto fuori sede, primo stop dal Governo ma c’è ancora speranza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prima fumata nera del Governo per il Voto ai fuori sede. La proposta di legge discussa ieri, 4 aprile, in commissione Affari costituzionali della Camera, prevedeva l’introduzione, come già presente in altri Paesi europei, del Voto... Leggi su today (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prima fumata nera delper ilai. La proposta di legge discussa ieri, 4 aprile, in commissione Affari costituzionali della Camera, prevedeva l’introduzione, come già presente in altri Paesi europei, del...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scherzogeniale : @SirioMgs @Roby22819002 Sarei fuori giurisdizione, ma voto per concedere la grazia (anche se mi stavo affezionando a questo outfit). - SeleneColangelo : @marco36417902 @Richard53723060 @francescolia @Giorgiolaporta Se pensate di rappresentare un intero Paese siete fuo… - Nellina54 : @Storace Cose che già sappiamo, ma il governo cosa sta facendo di concreto per gli sbarchi? Oggi altri 500, e se l… - biscone69 : RT @vicyago66: Handanovic voto partita 7 Handanovic voto rissa 0 Gli avrei dato 10 se avesse steso quel truffatore di quadrado. Mi raccoman… - Paola222006421 : RT @RadioBlueNoteIn: Voto @Mov5Stelle ma questa cosa che abbiano accettato di entrare in Commissione Vigilanza RAI nonostante ci sia una co… -