VOTI&STATS – Juve Inter: i nerazzurri fanno la partita, Locatelli e Milik non si sa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juve Inter, le statistiche del match che si è giocato ieri sera allo Stadium: i nerazzurri fanno la partita, Milik e Locatelli… Prescindiamo dagli episodi finali e andiamo a osservare il comportamento delle due squadre: Juventus-Inter non è stata una gara esaltante, le occasioni non sono state molte e il risultato di parità sostanzialmente sta nei fatti, al di là delle circostanze con cui è arrivato. Vediamo cosa ci dicono i dati generali. I nerazzurri hanno avuto prevalentemente il possesso del pallone, non una novità tenendo conto delle abitudini della squadra di Allegri e dei precedenti tra le due formazioni. Leggermente di più le conclusioni anche, decisamente più fallosi (15 a 9), addirittura più del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023), le statistiche del match che si è giocato ieri sera allo Stadium: ila… Prescindiamo dagli episodi finali e andiamo a osservare il comportamento delle due squadre:ntus-non è stata una gara esaltante, le occasioni non sono state molte e il risultato di parità sostanzialmente sta nei fatti, al di là delle circostanze con cui è arrivato. Vediamo cosa ci dicono i dati generali. Ihanno avuto prevalentemente il possesso del pallone, non una novità tenendo conto delle abitudini della squadra di Allegri e dei precedenti tra le due formazioni. Leggermente di più le conclusioni anche, decisamente più fallosi (15 a 9), addirittura più del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... distefanoTW : Vorrei fare i complimenti per l’ottimo risultato della lista “Insieme Liberi” candidata in #Friuli. Come affermavo… - mauroberruto : 272 voti favorevoli. 0 voti contrari. E all’ingresso definitivo dello #Sport in #Costituzione, dopo 75 anni, mancan… - ultimora_pol : Elio #Vito: 'Ministri del governo Meloni si fanno fotografare con un bicchiere di vino al Vinitaly 2023 Ma l’esemp… - MariaChiaraDiS2 : - RobertoAngelRos : @matteosalvinimi che sia la botta definitiva? salvini pensa di recuperare un po' di voti -