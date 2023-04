Von der Leyen-Macron, missione in Cina da Xi. Obiettivo pace in Ucraina (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non è mancata una telefonata preventiva con la Casa Bianca, con Joe Biden che avrà fatto tutte le raccomandazioni del caso a Emmanuel Macron, ma il dado è tratto: l’Europa – a differenza degli Usa – è convinta che la Cina possa giocare un ruolo cruciale nel processo di pace che prima o poi dovrà porre fine alla guerra in Ucraina, e la visita congiunta del presidente francese e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Pechino da Xi Jinping va proprio in questa direzione. Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, nella capitale cinese, insisteranno con Xi e gli chiederanno di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ancora aspetta una chiamata per discutere del piano di pace. La telefonata con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Non è mancata una telefonata preventiva con la Casa Bianca, con Joe Biden che avrà fatto tutte le raccomandazioni del caso a Emmanuel, ma il dado è tratto: l’Europa – a differenza degli Usa – è convinta che lapossa giocare un ruolo cruciale nel processo diche prima o poi dovrà porre fine alla guerra in, e la visita congiunta del presidente francese e della presidente della Comeuropea Ursula von dera Pechino da Xi Jinping va proprio in questa direzione. Ursula von dered Emmanuel, nella capitale cinese, insisteranno con Xi e gli chiederanno di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ancora aspetta una chiamata per discutere del piano di. La telefonata con ...

