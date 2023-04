Von der Leyen in Cina, Pechino la aspetta con freddezza: Xi più che all’Ucraina pensa ai rapporti economici (e al peso degli Usa in Ue) (Di mercoledì 5 aprile 2023) “La Cina non è parte in causa nella crisi in Ucraina”. Alla vigilia della visita a Pechino di Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen, il governo cinese smentisce per l’ennesimo volta di voler mediare nella guerra russo-ucraina, che si ostina a chiamare “crisi”. Piuttosto chiede che sia Bruxelles a compiere “passi decisi” per il conseguimento della pace e della stabilità a lungo termine in Europa. Accoglienza freddina per la numero uno della Commissione europea, che insieme al presidente francese è attesa in Cina dal 5 al 7 aprile. Se nei piani di von der Leyen, “l’Ucraina sarà un importante tema di discussione”, Pechino sembra intenzionata a ridimensionare le aspettative degli ospiti. La leadership cinese svolgerà, sì, un “ruolo costruttivo” per “una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Lanon è parte in causa nella crisi in Ucraina”. Alla vigilia della visita adi Emmanuel Macron e Ursula von der, il governo cinese smentisce per l’ennesimo volta di voler mediare nella guerra russo-ucraina, che si ostina a chiamare “crisi”. Piuttosto chiede che sia Bruxelles a compiere “passi decisi” per il conseguimento della pace e della stabilità a lungo termine in Europa. Accoglienza freddina per la numero uno della Commissione europea, che insieme al presidente francese è attesa indal 5 al 7 aprile. Se nei piani di von der, “l’Ucraina sarà un importante tema di discussione”,sembra intenzionata a ridimensionare letiveospiti. La leadership cinese svolgerà, sì, un “ruolo costruttivo” per “una ...

