Volley | Paola Egonu torna in Nazionale! Ha parlato con Mazzanti | ma salterà un torneo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Fumata bianca? Sembrerebbe di sì. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i destini della Nazionale italiana difemminile epotrebbero nuovamente incrociarsi. La presenza, infatti, della forte giocatrice nostrana in vista degli Europei, in programma dal 15 agosto al 3 settembre, è sempre più probabile. Come si è detto e scritto, dopo il grande caos mediatico che c’era stato nel corso degli ultimi Mondiali, l’azzurra aveva confessato di non voler più vestire la maglia della selezione del Bel Paese, volendosi prendere una pausa. A fine gennaio, il CT Davidesi era espresso in questi termini: “Sarà un nodo che scioglieremo più avanti. C’è accordo di non parlare di convocazioni. Tutto quello che uscirà si saprà a maggio”, a margine di un incontro tra una delegazione di membri della FIPAV e ...