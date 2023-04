Volley, Modena vince la CEV Cup! Apoteosi in Belgio, rimonta da brividi: i Canarini trionfano al golden set (Di mercoledì 5 aprile 2023) Modena ha vinto la CEV Cup 2022-2023 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini sono riusciti nell’impresa di ribaltare la sconfitta per 3-0 rimediata settimana scorsa di fronte al proprio pubblico del PalaPanini. I ragazzi di coach Andrea Giani hanno infatti espugnato il campo del Knack Roeselare per 3-0 (27-25; 25-22; 25-23) e poi si sono imposti nel decisivo golden set di spareggio (15-9), alzando al cielo il trofeo con pieno merito. Apoteosi totale per la formazione emiliana, che in Belgio è tornata a conquistare un titolo continentale dopo addirittura quindici anni dall’ultima gioia (la Challenge Cup nel 2008) e ha messo le mani sulla CEV Cup per la quarta volta nella storia dopo quelle del 1980, 1986 e 1995. Il trofeo resta in Italia dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023)ha vinto la CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. Isono riusciti nell’impresa di ribaltare la sconfitta per 3-0 rimediata settimana scorsa di fronte al proprio pubblico del PalaPanini. I ragazzi di coach Andrea Giani hanno infatti espugnato il campo del Knack Roeselare per 3-0 (27-25; 25-22; 25-23) e poi si sono imposti nel decisivoset di spareggio (15-9), alzando al cielo il trofeo con pieno merito.totale per la formazione emiliana, che inè tornata a conquistare un titolo continentale dopo addirittura quindici anni dall’ultima gioia (la Challenge Cup nel 2008) e ha messo le mani sulla CEV Cup per la quarta volta nella storia dopo quelle del 1980, 1986 e 1995. Il trofeo resta in Italia dopo ...

