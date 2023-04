Volley femminile, la Savino del Bene vuole mettere l’ipoteca sulla Cev Cup in Romania! (Di mercoledì 5 aprile 2023) Scatta questa sera alle 19.00 la finale della Cev Cup femminile con la ormai consueta formula della gara di andata e di ritorno. Di fronte la Savino del Bene Scandicci, che il primo trofeo internazionale della sua storia lo ha alzato un anno fa ed era la Challenge Cup e punta al bis e il club che negli ultimi 10 anni ha vinto di più in Romania, l’Alba Blaj, una sorta di multinazionale che, in passato, ha disputato anche la finale di Champions League ma non ha mai vinto una Coppa Europea. Scandicci arriva alla finale con la carica giusta anche se con alle spalle un periodo durissimo con una dozzina di partite nelle gambe in poco più di 40 giorni. Le toscane sono in lotta per il secondo posto in regular season e sono ad un soffio dall’obiettivo, arrivano dal netto successo casalingo contro Bergamo nel quale Barbolini ha operato un po’ di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Scatta questa sera alle 19.00 la finale della Cev Cupcon la ormai consueta formula della gara di andata e di ritorno. Di fronte ladelScandicci, che il primo trofeo internazionale della sua storia lo ha alzato un anno fa ed era la Challenge Cup e punta al bis e il club che negli ultimi 10 anni ha vinto di più in Romania, l’Alba Blaj, una sorta di multinazionale che, in passato, ha disputato anche la finale di Champions League ma non ha mai vinto una Coppa Europea. Scandicci arriva alla finale con la carica giusta anche se con alle spalle un periodo durissimo con una dozzina di partite nelle gambe in poco più di 40 giorni. Le toscane sono in lotta per il secondo posto in regular season e sono ad un soffio dall’obiettivo, arrivano dal netto successo casalingo contro Bergamo nel quale Barbolini ha operato un po’ di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertoMignemi : RT @roma_volley: SIAMO IN A1! Con la 26^ vittoria su 27 gare Roma torna in A1 di volley femminile #corederoma #lasquadradiroma #unasquadrA… - Volley_Addicted : #FipavComo #VolleyAddicted ARDOR2K VOLLEY MARIANO 1 - VIRTUS CERMENATE 3 Prima Divisione Femminile Como - 21^ Gior… - cusancona : Volley: La formazione femminile conquista la promozione in serie D - - thevolleynews : B2 femminile, Volley Reghion a segno da tre punti anche a Comiso - StampaNovara : Volley femminile, “sold out” per la semifinale di Champions tra Igor ed Eczacibasi -