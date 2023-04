Volley, Champions League. Serve la super rimonta a Perugia per conquistare la finale di Torino (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora loro, i “pirati” dello Zaksa K?dzierzyn-Ko?le si piazzano tra l’Italia e la Champions League maschile. Perugia che sembrava lanciatissima verso una stagione di trionfi, si trova spalle al muro sia in Champions League che in campionato. Se in campionato “basta”, si fa per dire, una vittoria contro Milano per accedere alle semifinali play-off, in Champions non basta battere i polacchi, vittoriosi 3-1 all’andata. Bisogna non subire più di un set e, nel caso riesca questa prima impresa, Serve vincere anche il tie break aggiuntivo. La strada è in salita, inutile girarci attorno, per una Sir Safety che sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori ma che una certezza l’ha mantenuta anche nei momenti difficili, la capacità di essere micidiale tra le mura amiche, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancora loro, i “pirati” dello Zaksa K?dzierzyn-Ko?le si piazzano tra l’Italia e lamaschile.che sembrava lanciatissima verso una stagione di trionfi, si trova spalle al muro sia inche in campionato. Se in campionato “basta”, si fa per dire, una vittoria contro Milano per accedere alle semifinali play-off, innon basta battere i polacchi, vittoriosi 3-1 all’andata. Bisogna non subire più di un set e, nel caso riesca questa prima impresa,vincere anche il tie break aggiuntivo. La strada è in salita, inutile girarci attorno, per una Sir Safety che sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori ma che una certezza l’ha mantenuta anche nei momenti difficili, la capacità di essere micidiale tra le mura amiche, ...

