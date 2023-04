Volley, Champions League femminile 2023: impresa Novara, batte l’Eczacibasi nella semifinale d’andata (Di mercoledì 5 aprile 2023) La gara di andata delle semifinali di Cev Champions League femminile 2022/2023 di Volley va all’Igor Gorgonzola Novara. Sconfitta in rimonta al tie-break l’Eczacibasi Dynavit Istanbul, che perde i primi due set, poi reagisce ma cede alla distanza, arrendendosi arrendendosi alla sorprendente formazione piemontese. Termina con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14) il match del Pala Igor Gorgonzola di Novara, in cui le zanzare di Stefano Lavarini partono davvero forte ma non riescono a tenere lo stesso ritmo a lungo e calano alla distanza. Nonostante l’inerzia del match dalla parte delle avversarie, apparentemente in totale controllo delle operazioni, nel tie-break Novara recupera quattro punti di svantaggio e ribalta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) La gara di andata delle semifinali di Cev2022/diva all’Igor Gorgonzola. Sconfitta in rimonta al tie-breakDynavit Istanbul, che perde i primi due set, poi reagisce ma cede alla distanza, arrendendosi arrendendosi alla sorprendente formazione piemontese. Termina con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14) il match del Pala Igor Gorgonzola di, in cui le zanzare di Stefano Lavarini partono davvero forte ma non riescono a tenere lo stesso ritmo a lungo e calano alla distanza. Nonostante l’inerzia del match dalla parte delle avversarie, apparentemente in totale controllo delle operazioni, nel tie-breakrecupera quattro punti di svantaggio e ribalta ...

