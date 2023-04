Volley, Cev Cup maschile 2023: Modena si aggiudica il trofeo, sconfitto in finale il Roeselare (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Valsa Group Modena ha vinto la Cev Cup maschile 2022/2023 di Volley. Nonostante la sonora sconfitta all’andata, i canarini di Andrea Giani non si sono dati per vinti ed hanno superato al Golden Set il Knack Roeselare. Espugnata la Tomabel Hall di Roeselare con il punteggio di 0-3 (25-27, 21-25, 23-25) 9-15 SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE CALENDARIO Volley 2023: TUTTI GLI EVENTI E LE DATE IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Valsa Groupha vinto la Cev Cup2022/di. Nonostante la sonora sconfitta all’andata, i canarini di Andrea Giani non si sono dati per vinti ed hanno superato al Golden Set il Knack. Espugnata la Tomabel Hall dicon il punteggio di 0-3 (25-27, 21-25, 23-25) 9-15 SUPERLEGA 2022/: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE CALENDARIO: TUTTI GLI EVENTI E LE DATE IN AGGIORNAMENTO SportFace.

