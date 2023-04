Volley | Cev Cup femminile 2023 | la finale d’andata va a Scandicci | battuta 3-1 l’Alba Blaj

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nella partita valevole comedi andata della Cev Cup2022/di, la Savino Del Benesupera in quattro set il CS Volei Alba. Come da pronostico, il primo round dell’atto conclusivo della competizione va alle ragazze di Massimo Barbolini che ottengono punti preziosi in vista del ritorno in casa. Niente da fare per la formazione romena, che dopo aver superato in semiTargoviste non riesce a ripetersi controdavanti al proprio pubblico. Al Sala Sporturilor di Turgu Mures, in Romania, finisce con il punteggio di 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 18-25). La Savino Del Bene fa un bel passo verso il titolo, pur consapevole che è solo a metà dell’opera. MVP una fanstatica Zhu Ting. CRONACA – Avvio da sogno per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Volley femminile, Scandicci mette una mano sulla CEV Cup! Alba Blaj ribaltato nella Finale d’andata - - Davide_peacock : Che buono il Gorgonzola e come sta giocando @IGOR_Volley #Cev #volleyball @CEVolleyballCL - OA_Sport : LIVE Alba Blaj-Scandicci, Finale Cev Cup volley 2023 in DIRETTA: andata in tempo reale - - SDBVolley : RT @RaiSport: #Volley femminile Appuntamento con la Finale di andata Coppa CEV ?? Alba Blaj - Scandicci in diretta oggi, 5 aprile, dalle 1… - RaiSport : #Volley femminile Appuntamento con la Finale di andata Coppa CEV ?? Alba Blaj - Scandicci in diretta oggi, 5 aprile… -

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale di ritorno Eczacibasi - Novara dellaChampions League 2022/2023 difemminile. CALENDARIO SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV IL ...Pallavolo, il grandequesta sera su Trc. A partire dalla 20,20 in diretta dal Belgio la finale di Coppa. Alla Valsa Group, battuta in tre set al PalaPanini, serve un'impresa. Per vincere il trofeo i gialloblu ...... Savino del Bene Scandicci eCUP (Femminile) FINALE " ANDATA CS Voley Alba Blaj vs Savino del Bene Scandicci Ore 18.00 - Diretta Eurosport 2 e RaisportCHAMPIONS LEAGUE (Femminile) SEMIFINALI ...

19.48 La Savino del Ben Scandicci si impone dunque 3-1 nella finale di andata della Coppa Cev 2022-2023 sul campo dell’Alba Blaj e mette la strada in discesa in vista del ritorno di Firenze. 17.40 La ...Nella partita valevole come finale di andata della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley, la Savino Del Bene Scandicci supera in quattro set il CS Volei Alba Blaj. Come da pronostico, il primo round ...