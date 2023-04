Volkswagen ID.7 - Spazio e relax per l'erede elettrica della Passat (Di mercoledì 5 aprile 2023) Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare della ID.2 la compatta sotto i 25 mila euro attesa per il 2025 tanto da arrivare quasi a perdere di vista il polo opposto: ovvero, l'imminente debutto della ID.7, che della gamma elettrica di Volkswagen rappresenta, al momento, il punto più alto. Tra poco la berlina, l'anno scorso anticipata dalla concept ID. Aero, verrà presentata nella sua veste definitiva. Parliamo di una tre volumi di dimensioni importanti (4,96 metri di lunghezza per 1,86 di larghezza e 1,54 di altezza), a diffusione globale (sarà venduta in tutti i principali mercati: Europa, Usa e Cina), che in attesa della Trinity ricoprirà il ruolo di ammiraglia della famiglia ID. Aspettando di vederla senza veli, abbiamo guidato un prototipo di pre-serie sulle ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 aprile 2023) Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlareID.2 la compatta sotto i 25 mila euro attesa per il 2025 tanto da arrivare quasi a perdere di vista il polo opposto: ovvero, l'imminente debuttoID.7, chegammadirappresenta, al momento, il punto più alto. Tra poco la berlina, l'anno scorso anticipata dalla concept ID. Aero, verrà presentata nella sua veste definitiva. Parliamo di una tre volumi di dimensioni importanti (4,96 metri di lunghezza per 1,86 di larghezza e 1,54 di altezza), a diffusione globale (sarà venduta in tutti i principali mercati: Europa, Usa e Cina), che in attesaTrinity ricoprirà il ruolo di ammiragliafamiglia ID. Aspettando di vederla senza veli, abbiamo guidato un prototipo di pre-serie sulle ...

