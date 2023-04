Volevo un figlio maschio: iniziate le riprese del film di Neri Parenti con Enrico Brignano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si gira a Roma la commedia intitolata Volevo un figlio maschio, diretta da Neri Parenti e interpretata da Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Sono ufficialmente iniziate a Roma e dintorni le riprese del nuovo film diretto da Neri Parenti con protagonista Enrico Brignano dal titolo Volevo un figlio maschio: la pellicola uscirà nei cinema per l'autunno 2023 e sarà distribuita da Medusa film. Il regista, che firma anche la sceneggiatura con Gianluca Bomprezzi, Manuela D'Angelo e Pier Paolo Piciarelli, dal set dichiara: "Sarà una commedia per tutta la famiglia con un piccolo e inatteso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Si gira a Roma la commedia intitolataun, diretta dae interpretata dae Giulia Bevilacqua. Sono ufficialmentea Roma e dintorni ledel nuovodiretto dacon protagonistadal titoloun: la pellicola uscirà nei cinema per l'autunno 2023 e sarà distribuita da Medusa. Il regista, che firma anche la sceneggiatura con Gianluca Bomprezzi, Manuela D'Angelo e Pier Paolo Piciarelli, dal set dichiara: "Sarà una commedia per tutta la famiglia con un piccolo e inatteso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ragazzaOTP : RT @djamantvi: Se lasciare tuo figlio piccolo da solo ad un pompa di benzina perché una gara sui kart non è andata come volevo tu non è abu… - ZerounoTv : Neri Parenti dirige Enrico Brignano in “Volevo un figlio maschio” - GPinsss_ : RT @djamantvi: Se lasciare tuo figlio piccolo da solo ad un pompa di benzina perché una gara sui kart non è andata come volevo tu non è abu… - BeeaOBrien : RT @djamantvi: Se lasciare tuo figlio piccolo da solo ad un pompa di benzina perché una gara sui kart non è andata come volevo tu non è abu… - solocine : Neri Parenti dirige Brignano in 'Volevo un figlio maschio' -