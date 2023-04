Vodafone, nuova batosta in arrivo per alcuni clienti (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid A quanto pare alcuni clienti di Vodafone riceveranno molto presto una batosta notevole. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, il noto operatore telefonico italiano introdurrà alcuni aumenti per tutti coloro che possiedono una scheda sim dati abbonamento. Vediamo qui di seguito i dettagli. Vodafone, alcuni clienti vedranno aumentare il costo della propria offerta Secondo quanto riportato in queste ore dai colleghi di Mondomobileweb.it, alcuni clienti dell’operatore telefonico rosso vedranno aumentare il costo della propria offerta. In particolare, a partire dal mese di maggio 2023 alcune offerte di rete mobile subiranno un aumento del costo mensile di 1,99 euro. Gli utenti ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid A quanto parediriceveranno molto presto unanotevole. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, il noto operatore telefonico italiano introdurràaumenti per tutti coloro che possiedono una scheda sim dati abbonamento. Vediamo qui di seguito i dettagli.vedranno aumentare il costo della propria offerta Secondo quanto riportato in queste ore dai colleghi di Mondomobileweb.it,dell’operatore telefonico rosso vedranno aumentare il costo della propria offerta. In particolare, a partire dal mese di maggio 2023 alcune offerte di rete mobile subiranno un aumento del costo mensile di 1,99 euro. Gli utenti ...

