“Viva Rai2!”, perché la Rai chiude lo show di Fiorello (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’appuntamento mattutino con Fiorello è immancabile: Viva Rai2! ha conquistato una ampia fascia di spettatori, ottenendo uno share piuttosto alto per l’orario in cui va in onda. Il morning show di Fiore, tuttavia, è destinato a fermarsi per qualche giorno: una settimana di stop, in previsione delle vacanze pasquali. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore. Viva Rai2!, perché Fiorello si ferma Lo stop a Viva Rai2! sta rattristando i mattinieri che hanno trovato nello show il modo per iniziare la giornata al meglio. Ospiti, musica, sketch, attualità: la ricetta vincente di Fiorello sta conquistando sempre di più gli spettatori. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 8,00, il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’appuntamento mattutino conè immancabile:ha conquistato una ampia fascia di spettatori, ottenendo uno share piuttosto alto per l’orario in cui va in onda. Il morningdi Fiore, tuttavia, è destinato a fermarsi per qualche giorno: una settimana di stop, in previsione delle vacanze pasquali. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore.si ferma Lo stop asta rattristando i mattinieri che hanno trovato nelloil modo per iniziare la giornata al meglio. Ospiti, musica, sketch, attualità: la ricetta vincente dista conquistando sempre di più gli spettatori. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 8,00, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessiaaaaaa__ : ma quale vostro lavoro che i piecuri da viva rai2 è solo il mio ???? bgiorno - telecircolo : la gente non capisce ancora la differenza tra la satira vera (crozza, luttazzi, guzzanti per intenderci) e una comi… - infoitcultura : Sofia Goggia incanta come ospite a 'Viva Rai2!', Fiorello: 'Deve condurre una serata a Sanremo' - infoitcultura : Viva Rai2 si ferma per Pasqua, Fiorello torna il 12 aprile: “Chi ci guarda durante le vacanze?” - scarlwalker : Loro hanno rubato il format di viva rai2 'chi vuol essere in ascensore' -