Viva la rissa di Juve-Inter (Di mercoledì 5 aprile 2023) In molti questa mattina si sono svegliati scandalizzati dalla rissa di Juve-Inter, e stanno vomitando chilometri di parole demagogiche e retoriche su quello che – ai loro occhi – sarebbe uno “spettacolo osceno“. Che in realtà è stato semplicemente calcio. Calcio puro, calcio vero, calcio sentito e appassionato. Forse, questi benpensanti, pensavano che allo Stadium ieri sera andasse in scena l’Angelus di Papa Francesco. Ma in quel caso, sono loro ad aver sbagliato canale. Quello che è successo in Juve-Inter, invece, è stato bellissimo. Una partita di grande agonismo, particolarmente sentita, con un’alta posta in palio. Un vero Derby d’Italia, che è intriso di grande rivalità. Il calcio è competizione, agonismo, passione. L’unica oscenità è quando i calciatori in campo non avvertono tutto questo, non si ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) In molti questa mattina si sono svegliati scandalizzati dalladi, e stanno vomitando chilometri di parole demagogiche e retoriche su quello che – ai loro occhi – sarebbe uno “spettacolo osceno“. Che in realtà è stato semplicemente calcio. Calcio puro, calcio vero, calcio sentito e appassionato. Forse, questi benpensanti, pensavano che allo Stadium ieri sera andasse in scena l’Angelus di Papa Francesco. Ma in quel caso, sono loro ad aver sbagliato canale. Quello che è successo in, invece, è stato bellissimo. Una partita di grande agonismo, particolarmente sentita, con un’alta posta in palio. Un vero Derby d’Italia, che è intriso di grande rivalità. Il calcio è competizione, agonismo, passione. L’unica oscenità è quando i calciatori in campo non avvertono tutto questo, non si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bball_evo : NBA ?????? - La rissa ad Ovest dopo la notte, Clippers-Lakers si affrontano già stanotte! Jazz ormai spacciati, Dallas… - fyoobas : La rissa vista nella partita di ieri mi porta a pensare che sbraneremo viva la Salernitana - marblackbluety : rissa che servirà a far riaccendere l'ambiente almeno a me non interessa viva la violenza - mazzzechiodate : E anche l'esperienza di sangue e violenza viva in una rissa me la sono fatta next terrorismo? chissà - speranza_viva : Violenta #rissa in piazza Cavour. Un giovane finisce all’ospedale - Il Mattino di #Padova -