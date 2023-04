Violenza choc a Milano, lo stupro in pieno giorno sul treno dei pendolari (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Violenza sessuale si è consumata in pieno giorno su un treno in partenza da Milano e diretto a Treviglio. Il racconto della vittima: "Mi ha bloccata e costretta a stendere sui sedili" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lasessuale si è consumata insu unin partenza dae diretto a Treviglio. Il racconto della vittima: "Mi ha bloccata e costretta a stendere sui sedili"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AminelliVr : RT @enortam: Maestro di religione arrestato per violenza sessuale sui bambini a Milano: choc in un asilo - enortam : Maestro di religione arrestato per violenza sessuale sui bambini a Milano: choc in un asilo - francobus100 : Maestro di religione arrestato per violenza sessuale sui bambini a Milano: choc in un asilo - Gazzettino : Maestro di religione arrestato per violenza sessuale sui bambini: choc in un asilo a Milano - ilmessaggeroit : Maestro di religione arrestato per violenza sessuale sui bambini: choc in un asilo a Milano -