Vinitaly da record. Premiate qualità e sostenibilità (Di mercoledì 5 aprile 2023) Protagonista la Toscana al 55° Vinitaly, dal 2 al 5 aprile, la più grande «ambasciata» del vino, con oltre 4.400 aziende da tutta Italia e da più di 30 nazioni, e un contingente record che supera i 1000 top buyer da 68 Paesi selezionati negli oltre 100.000 metri quadri netti. La Fiera di Verona è il momento di incontro più atteso del meglio dell'offerta enologica con la domanda di operatori professionali da tutto il mondo: con più di 25.000 soltanto quelli attesi dall'estero, da 130 nazioni, oltre 1.000 top buyer da tutto il mondo è l'edizione da primato. Per un settore che rappresenta la prima voce attiva della bilancia commerciale del Belpaese, con una filiera da 530mila imprese, 870mila addetti e 31,3 miliardi di euro di fatturato. Il padiglione della Toscana è sempre uno dei più cercati ed attesi per una Regione che, in questo settore, da sempre ...

