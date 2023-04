Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeCinema : ?? Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris si sono immersi completamente nel loro personaggio. ?? Eva Green, Vick… - WeCinema : Una femme fatale pronta a sedurre e manipolare chi vuole. ????? Un inguaribile nostalgico moschettiere. ?? Eva Green… - FinallyMichele : minchia quanto è invecchiato Vincent Cassel - Kiarachanel88 : RT @WeCinema: ?? Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris si sono immersi completamente nel loro personaggio. ?? Eva Green, Vicky Krieps i… - davidefent : RT @WeCinema: ?? Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris si sono immersi completamente nel loro personaggio. ?? Eva Green, Vicky Krieps i… -

è un malinconico Athos, Romain Duris è un Aramis rock, il viveur Porthos è Pio Marmai, Louis Garrell è re Luigi XIII, la lanciatissima Vicky Krieps è Anna d'Austria sua moglie, Eva ...... una delle storie più rappresentate al cinema che torna in sala nel kolossal da 70 milioni di euro di Martin Bourboulon , con una mattatrice donna ( Eva Green - Milady ) enel ruolo di ...Prenderanno il via l'8 maggio a Toronto le riprese del prossimo film di David Cronenberg , The Shrouds , che vede nel cast, Diane Kruger e Guy Pearce, come conferma Deadline. Diane Kruger ha sostituito Léa Seydoux nel progetto e affiancherà, già protagonista di La promessa dell'assassino e A ...

Vincent Cassel ne "I tre moschettieri - D'Artagnan": il capolavoro di Dumas torna al cinema TGCOM

Il fascino del Cappa e Spada colpisce ancora e il romanzo di Alexandre Dumas sui Tre Moschettieri rinverdisce in sala con un nuovo kolossal con Vincent Cassel ed Eva Green. Martin Bourboulon dirige ...Roma, 4 apri. (askanews) - Arrivano in Italia, dal 6 aprile, le nuove avventure di Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan nel film francese "Tre moschettieri" diretto da Martin Bourboulon. Il giovane spa ...