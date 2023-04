Video | rissa finale in Juve - Inter di Coppa Italia | il commento della Gazzetta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Nell'andata delle semifinali dipareggiano per 1 - 1. In gol Cuadrado e Lukaku (su rigore). Nel, però, si sviluppano ...

Cuadrado prova a dare un pugno ad Handanovic, poi si scatena una maxi-rissa VIDEO. Juve-Inter: rissa indegna, ingenuità di Bremer e tutto aperto a San Siro. Le parole del direttore al termine di Juventus-Inter. Ucraina, rissa tra militare volontario e sacerdote di Mosca: 'Quanta gente deve ancora morire prima che smetti di s…'. Handanovic che va via e Cuadrado che inizia la rissa.

Nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, Juve e Inter pareggiano per 1 - 1. In gol Cuadrado e Lukaku (su rigore). Nel finale, però, si sviluppano ...Ne è nata lain campo che ha portato alle espulsioni dello stesso belga, di Cuadrado e di ...- Juventus - Inter, i cori razzisti della curva bianconera verso Lukaku: "Scimmia del c***"Il bosniaco, mentre a centrocampo andava in scena la, è andato verso il settore ospite fomentando i suoi tifosi mentre indicava lo stemma del club sul suo petto. L'ex centravanti della Roma si ...

Da ex compagni di squadra ad avversari di rissa: Cuadrado e Handanovic ieri sono stati protagonisti dell'infuocato e increscioso finale di Juventus-Inter di Coppa Italia, un episodio che in queste ore ...A quel punto il colombiano, grazie ad un video girato da un tifoso presente sugli spalti ... Si tratta del secondo match tra Juve ed Inter che si chiude con una maxi rissa finale, ed all'appello manca ...