Video Juve - Inter Coppa Italia, buu e insulti razzisti a Lukaku (Di mercoledì 5 aprile 2023) Istanti finali di Juve - Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Romelu Lukaku ha appena segnato il rigore dell'1 - 1 ed è stato espulso ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Istanti finali di, andata delle semifinali di. Romeluha appena segnato il rigore dell'1 - 1 ed è stato espulso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - sportmediaset : ??Tutto lo Stadium invoca il suo Capitano. Alex #DelPiero is in the house! #SportMediaset #Juventus #Juve… - tuttosport : Juve-Inter: rissa indegna, ingenuità di Bremer e tutto aperto a San Siro ?? Le parole del direttore al termine di J… - davideroberti_ : @ArmandoAreniell @raffaelecaru Testa bassa, non rivolto verso la curva, non al termine di uno Juve-Inter (che non è… - CarloCollimeda1 : RT @AndreaTiberio7: *Cuadrado spintona visibilmente Handanovic e prova a dargli un pugno* Tifosi della Juve domani: - Le immagini sono po… -