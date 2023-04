VIDEO – Inzaghi: «Dominio Inter per tutta la partita! Ora poco tempo…» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Simone Inzaghi dopo Juventus-Inter ai microfoni di Inter TV a caldo si è limitato a commentare la prestazione della squadra che dopo un periodo delicato è riuscita non solo a non perdere, ma soprattutto a reagire dopo il primo gol subito. Il tecnico nerazzurro – nel giorno del suo compleanno -, si complimenta con la squadra e sottolinea il Dominio nel gioco per tutta la partita. Fonte: Canale YouTube Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Simonedopo Juventus-ai microfoni diTV a caldo si è limitato a commentare la prestazione della squadra che dopo un periodo delicato è riuscita non solo a non perdere, ma soprattutto a reagire dopo il primo gol subito. Il tecnico nerazzurro – nel giorno del suo compleanno -, si complimenta con la squadra e sottolinea ilnel gioco perla partita. Fonte: Canale YouTube-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

