Video Il sindaco di Mercogliano annuncia la cittadinanza onoraria al governatore De Luca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Maltratta il suo cane e mette i video sui social: il sindaco chiama forze dell'ordine e Asl - Bravo il Sindaco inte… - Giorgiolaporta : Al #Senato era solo vernice lavabile, a #Firenze erano imbecilli e il sindaco era un eroe… vedremo ora cosa diranno… - AlexBazzaro : I bimbiminkia di Ultima Generazione gettano liquido nero nella fontana di piazza di Spagna. Stavolta senza avvisare… - InfinitoIsacco : RT @AlekosPrete: A Turbigo il sindaco di Fratelli d'Italia nega la stele dedicata a Leopoldo Gasparotto, comandante partigiano delle brigat… - PieroVendramel : RT @fratotolo2: #Napoli, mentre il sindaco Manfredi regala milioni di euro del #PNRR alle occupazioni rosse (pure all’Ex Opg dove è nato Po… -

Il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano e ilJamil Sadegholvaad hanno voluto incontrare e partecipare il loro apprezzamento per il gesto ... ILDEL SALVATAGGIO Il Prefetto ha, altresì, ...All'assemblea congressuale dei Comuni associati ad Anci Puglia per il rinnovo degli organi statutari sono intervenuti ildi Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, e in- ...... in apertura, ilCarlo Salvemini e hanno partecipato l'assessora Valli, l'assessora alla Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo e il consigliere delegato di Monteco Mario Montinaro. Il...

Devastante incendio di un'abitazione (VIDEO), il sindaco: ''Operazione complessa per scarsità di acqua: aperto le ... il Dolomiti

Prima dell’approvazione dei punti, il presidente Gaetano Morrone ha voluto augurare buon lavoro al neo assessore ai lavori pubblici Clelia Badolato e poi esprimere gaudio: “per il reintegro del ...Edy Bandiera si candida a sindaco di Siracusa. Lo fa con tre liste a supporto e non esclude che se ne possano ancora aggiungere. Questa la risposta alla scelta del Centrodestra, che ha indicato Ferdin ...