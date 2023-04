VIDEO – Derby d’Italia: paga il giusto per il peccatore! Lukaku e Handanovic assenti al ritorno | TG Inter-News 05/04/2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è su Juventus-Inter e sui fatti riprovevoli accaduti a fine partita TG IN NERAZZURRO ? Juventus-Inter si è conclusa con il punteggio di 1-1. Un risultato giusto per quanto visto in campo ma macchiato dai fatti di fine partita con Lukaku, bersagliato da beceri cori razzisti da parte di un gruppo di tifosi bianconeri, e ingiustamente espulso per l’esultanza sul gol del pareggio erroneamente ritenuta provocatoria dall’arbitro della gara Massa. Il belga salterà la semifinale di ritorno. Da segnalare, nel concitato finale, anche lo scontro prima ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è su Juventus-e sui fatti riprovevoli accaduti a fine partita TG IN NERAZZURRO ? Juventus-si è conclusa con il punteggio di 1-1. Un risultatoper quanto visto in campo ma macchiato dai fatti di fine partita con, bersagliato da beceri cori razzisti da parte di un gruppo di tifosi bianconeri, e ingiustamente espulso per l’esultanza sul gol del pareggio erroneamente ritenuta provocatoria dall’arbitro della gara Massa. Il belga salterà la semifinale di. Da segnalare, nel concitato finale, anche lo scontro prima ...

