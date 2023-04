Video/ ATO rifiuti, Codella:” Non possiamo essere vittima di beghe politiche “ (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La vicenda ATO rifiuti continua ad avere pareri contrasti tra Comune e Provincia per la nuova gestione del servizio. A tal riguardo, il segretario generale FIT Cisl, Francesco Codella, ai nostri microfoni ha puntualizzato il timore di 600 dipendenti che, a causa di beghe politiche, vedono minacciato il loro lavoro e, come se non bastasse, tale situazione lede anche il servizio dello smaltimento rifiuti per la comunità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La vicenda ATOcontinua ad avere pareri contrasti tra Comune e Provincia per la nuova gestione del servizio. A tal riguardo, il segretario generale FIT Cisl, Francesco, ai nostri microfoni ha puntualizzato il timore di 600 dipendenti che, a causa di, vedono minacciato il loro lavoro e, come se non bastasse, tale situazione lede anche il servizio dello smaltimentoper la comunità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ato_ucci : RT @LaSignoraLupo: Frajese:'Sono stati tirati fuori tutta una serie di dati, ma nonostante questo non è cambiata una virgola. La maggior pa… - ato_ucci : RT @OrtigiaP: UN GIGANTE DEL FORO ?@AugustoSinagra? inchioda i giudici della Consulta alle loro responsabilità. Avete seguito la scienza?… - seitoscana : PNRR: ATO Toscana Sud e Sei Toscana presentano i 30 progetti di economia circolare che saranno finanziati dal Gover… - i91louis : C’È STATA UNA ‘RISSA’ TRA HANDANOVIC E CUADRADO ATO CREPANDO HO VOSTO PRA IL VIDEO - ato_ucci : RT @Adriano72197026: NON MUOIONO COSÌ ALL’IMPROVVISO..PIUTTOSTO SI SPENGONO COME FOSSERO MACCHINE E NON ESSERI VIVENTI -