VIDEO ? Cuadrado pugno a Handanovic: una scena vergognosa! (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mega rissa nel finale di Juventus-Inter. Protagonisti Juan Cuadrado e Samir Handanovic, con il giocatore bianconero che tira un chiaro ed evidente pugno al portiere sloveno pugno IN FACCIA ? Scene vergognose e da far west al termine di Juventus–Inter, match terminato 1-1, e valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. A segno prima Cuadrado e poi il pareggio di Lukaku su rigore. Big Rom inspiegabilmente ammonito e dunque espulso (già aveva preso un cartellino giallo) per aver esultato. Nel parapiglia finale, incredibile la lite fra Cuadrado e Handanovic. Vergognoso il gesto antisportivo del colombiano che rifila un pugno in faccia al portiere. Comportamento che merita una squalifica a tempo, c'è anche un precedente legato all'Inter (vedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - tancredipalmeri : Video dei cori razzistici all’indirizzo di Lukaku dalla curva Juventus, fa il paio con il video del gancio di Cuadr… - antonio_gaito : Quanti mesi di squalifica per #Cuadrado? Uno peraltro conosciuto già da un decennio per provocazioni e simulazioni… - Ugo11875355 : RT @IoPirla: Come detto dai quattro su #Canale5 è chiaramente nervosismo in casa #Inter, e non di un sempre infame #Cuadrado e dei tifosi d… - emanuel31186678 : RT @90ordnasselA: Cuadrado che tenta di colpire Handanovic con un pugno. Che vergogna @juventusfc -