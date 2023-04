Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2023 ore 20:30 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio a Roma sul grande raccordo anulare code per traffico intenso interna tra cazzi alla diramazione Roma nord più avanti code a tratti tra Nomentana e Casilina in esterna si sta in coda tra la a91 Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud si rallenta sulla Flaminia direzione raccordo sin da via Cassia per allenamenti sulla Nomentana nei due sensi di marcia tra Tor Lupara il raccordo code a tratti sul tratto Urbano della A24 tra la Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo incolonnamenti sulla Colombo tra Vitinia malafede in direzione Ostia infine trasporto pubblico sulla linea MetRomare proseguono i lavori del nuovo dell’infrastruttura da lunedì al venerdì il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati all’ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare code per traffico intenso interna tra cazzi alla diramazionenord più avanti code a tratti tra Nomentana e Casilina in esterna si sta in coda tra la a91Fiumicino e la diramazioneSud si rallenta sulla Flaminia direzione raccordo sin da via Cassia per allenamenti sulla Nomentana nei due sensi di marcia tra Tor Lupara il raccordo code a tratti sul tratto Urbano della A24 tra la Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo incolonnamenti sulla Colombo tra Vitinia malafede in direzione Ostia infine trasporto pubblico sulla linea Metre proseguono i lavori del nuovo dell’infrastruttura da lunedì al venerdì il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Monte Mario, da domani lavori a via Chiarugi e a via Basaglia: deviazioni bus - clafer1 : RT @gualtierieurope: La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il rifacimento di circa 40 chilometri di strade della viab… - quotidianolazio : Viabilità commerciale: a Roma c'è più traffico nella Ztl che nelle strade libere - - Gazzettadiroma : Approvati dalla Giunta i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade della viabilità prin… - Tamastroianni : RT @gualtierieurope: La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il rifacimento di circa 40 chilometri di strade della viab… -