Verso Lazio-Juve, Sarri pensa a Immobile ancora fuori (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mancano pochi giorni a Lazio-Juventus di Serie A e Sarri starebbe valutando chi mettere in campo contro i bianconeri, dubbio Immobile. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'allenatore biancoceleste potrebbe pensare di tenere fuori ancora l'attaccante come fatto col Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

