Verde: come scegliere tra le varie nuances della tendenza colore P/E 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Verde è un colore che nelle ultime stagioni siamo abituati a vedere sempre più frequentemente sulle passerelle ma anche addosso ad amiche e colleghe. Pratico ed elegante, è un colore dalle mille sfumature: meglio scegliere quella che si adatta al proprio incarnato. Per la Primavera Estate 2023 le tonalità più di tendenza in passerella sono tre: Verde menta, bosco, militare e acido. Il Verde e l’armocromia Se dello specchio non ci si fida, meglio consultare l’armocromia secondo cui: Il Verde acido sta bene a una carnagione olivastra, abbronzata o molto scura. Il Verde bosco dona anch’esso a donne dai capelli scuro e la pelle dorata. Il Verde menta dona principalmente alle bionde o alle brune dalla ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilè unche nelle ultime stagioni siamo abituati a vedere sempre più frequentemente sulle passerelle ma anche addosso ad amiche e colleghe. Pratico ed elegante, è undalle mille sfumature: meglioquella che si adatta al proprio incarnato. Per la Primavera Estatele tonalità più diin passerella sono tre:menta, bosco, militare e acido. Ile l’armocromia Se dello specchio non ci si fida, meglio consultare l’armocromia secondo cui: Ilacido sta bene a una carnagione olivastra, abbronzata o molto scura. Ilbosco dona anch’esso a donne dai capelli scuro e la pelle dorata. Ilmenta dona principalmente alle bionde o alle brune dalla ...

