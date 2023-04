Vera Gemma è tornata single, è finita con Jeda: chi ha deciso di chiudere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Abbiamo imparato a conoscere meglio la loro coppia a L’Isola de Famosi, lui in pochi mesi è diventato popolarissimo sui social e i due si sono riabbracciati dopo il ritorno di lei dall’Honduras, ma alla fine la storia tra Vera Gemma e Jeda è naufragata. Stando a quello che riporta il settimanale Chi l’attrice avrebbe deciso di mollare il compagno. “Vera Gemma torna single. È finita la relazione tra l’attrice Vera Gemma e il baby fidanzato Jeda, 22enne manager di musica trap. È stata lei a troncare la relazione, ma i due sono rimasti in buoni rapporti”. Sei L ‘ unico vincitore Jeda #isola pic.twitter.com/FCVzigKLO9 — Giacomo Urtis (@giacomourtis) June 7, 2021 Vera ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 aprile 2023) Abbiamo imparato a conoscere meglio la loro coppia a L’Isola de Famosi, lui in pochi mesi è diventato popolarissimo sui social e i due si sono riabbracciati dopo il ritorno di lei dall’Honduras, ma alla fine la storia traè naufragata. Stando a quello che riporta il settimanale Chi l’attrice avrebbedi mollare il compagno. “torna. Èla relazione tra l’attricee il baby fidanzato, 22enne manager di musica trap. È stata lei a troncare la relazione, ma i due sono rimasti in buoni rapporti”. Sei L ‘ unico vincitore#isola pic.twitter.com/FCVzigKLO9 — Giacomo Urtis (@giacomourtis) June 7, 2021...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gemma_palagi : RT @edoxmic3: M: “nella vita vera” ?? #incorvassi #CorviFlowerParty - marcome90371451 : Caterina Collovati/ “Vera Gemma dice di sognare uno stupro, messaggio disgustoso” - gemma_chillemi : RT @Valeriangione: Sono ormai passate molte settimane dal festival di Sanremo e possiamo tutti constatare che Tango di Tananai è la vera ca… - gemma_palagi : RT @daintyanthos: il mio vincitore “immorale” e la mia vincitrice del cuore. per me avete vinto, ma avete vinto soprattutto per voi stessi… - R_Ana87 : Io comunque fatico a distinguere la faccia di Jennifer aniston da quella di vera gemma -