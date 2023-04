Ventinovesima giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Ventinovesima giornata Serie A 2022/2023 in programma tra venerdì 7 e sabato 8 aprile. Ventinovesima giornata Serie A: GLI ARBITRI DESIGNATI SALERNITANA-INTER: Arbitro: Fabbri Assistenti: Bresmes-Galetto Iv uomo: Ayroldi Var: Nasca Avar: Longo S. LECCE-NAPOLI Arbitro: Manganiello Assistenti: TEgoni-Vecchi Iv uomo: Camplone Var: Marini Avar: Chiffi MILAN-EMPOLI Arbitro: Marcenaro Assistenti: Mondin-De Meo Iv uomo: Rapuano Var: Valeri Avar: Di Martino UDINESE-MONZA Arbitro: Massimi Assistenti: Cipressa-TRinchieri Iv uomo: Minelli Var: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 7 e sabato 8 aprile.A: GLI ARBITRI DESIGNATI SALERNITANA-INTER: Arbitro: Fabbri Assistenti: Bresmes-Galetto Iv uomo: Ayroldi Var: Nasca Avar: Longo S. LECCE-NAPOLI Arbitro: Manganiello Assistenti: TEgoni-Vecchi Iv uomo: Camplone Var: Marini Avar: Chiffi MILAN-EMPOLI Arbitro: Marcenaro Assistenti: Mondin-De Meo Iv uomo: Rapuano Var: Valeri Avar: Di Martino UDINESE-MONZA Arbitro: Massimi Assistenti: Cipressa-TRinchieri Iv uomo: Minelli Var: ...

